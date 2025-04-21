В России хотят запретить сделки с жильем за наличные: вот какой недвижимости это коснется

В Госдуме могут принять закон о запрете на проведение сделок с жильем за наличные. Инициатива сейчас обсуждается с профессиональным сообществом. Закон о безналичных сделках коснется той недвижимости, стоимость которой составляет более миллиона рублей, отметила в беседе с РИА Новости депутат Светлана Разворотнева.