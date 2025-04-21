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В России хотят запретить сделки с жильем за наличные: вот какой недвижимости это коснется

Закон о безналичных сделках с жильем могут принять в России.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме могут принять закон о запрете на проведение сделок с жильем за наличные. Инициатива сейчас обсуждается с профессиональным сообществом. Закон о безналичных сделках коснется той недвижимости, стоимость которой составляет более миллиона рублей, отметила в беседе с РИА Новости депутат Светлана Разворотнева.

По ее словам, проект разработали, основываясь на соображениях о предоставлении гражданам гарантий безопасности. Уточняется, что число преступлений, связанных с лишением недвижимости, растет. Россияне несут финансовые потери.

«Я, безусловно, поддерживаю инициативу. При самом хорошем раскладе внесем законопроект в конце сессии, где-то в июне-июле. Я надеюсь, что к концу года теоретически можно принять», — заявила Светлана Разворотнева.

В Госдуме также предложили ввести ежемесячные выплаты для домохозяек. Государство, возможно, будет выделять соответствующим женщинам сумму в размере прожиточного минимума.