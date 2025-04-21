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В программу льготного автокредитования в России хотят вернуть семьи с детьми

АвтоВАЗ предложил вернуть семьи с детьми в программу льготного автокредитования.

Источник: Комсомольская правда

Семьи с детьми могут быть возвращены в программу льготного автокредитования в России. Об этом информирует издание «Коммерсант».

«Те категории, которые у нас были раньше — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, — во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль», — цитирует издание главу Минпромторга Антона Алиханова.

Сообщается, что предложение о возвращении льгот на приобретение автомобилей семьям с детьми внес АвтоВАЗ. Решение может быть принято до конца апреля.

Напомним, чтобы помочь начинающим водителям купить автомобиль быстрее, в РФ была разработана программа «Первый автомобиль». Новичкам полагалась скидка в 20% при покупке машины. Разбираемся, что изменилось в работе этой программы в 2025 году.

Все о том, какие меры социальной поддержки предусмотрены для семей, воспитывающих детей, в России в 2025 году, читайте здесь на KP.RU.