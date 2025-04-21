США наносят удары по Йемену: количество погибших растет

Соединенные Штаты продолжают военную операцию в Йемене. Американские ВВС в ночь на 21 апреля нанесли несколько авиаударов по местной Сане. Населенный пункт находится под контролем хуситов, передает телеканал Al Masirah.
В результате налетов погибли не менее 12 человек. Кроме того, около 30 жителей получили ранения. Американские военные наносят авиаудары по боевикам по приказу хозяина Белого дома Дональда Трампа.
«По предварительным данным, число погибших в результате атаки США на рынок в районе Фарва возросло до 12, еще 30 человек получили ранения», — отметили на телеканале, сославшись на данные Минздрава.
Утром 19 апреля американские ВВС уничтожили йеменский порт Рас-Иса. США назвали целью ликвидации лишение группировки незаконных доходов.