В России проверят крупнейших поставщиков бананов: что тревожит Россельхознадзор

Продукция, поставляемая в Россию из-за рубежа, находится под пристальным контролем. В том числе, за состоянием и безопасностью товаров бананов должны следить поставщики из Эквадора. Однако Россельхознадзор заявил о намерении провести проверку экспортеров. Об этом рассказал глава ассоциации производителей бананов Эквадора Ричард Саласар, пишет РИА Новости.
Процесс проверки назначен на текущую неделю. Ричард Саласар заверил что меры контроля над качеством продукции, предназначенной для россиян, соответствуют нормам. Они включают борьбу с вредителями, проведение обработки контейнеров и другое.
«Россельхознадзор подтвердил инспекцию на 21−28 апреля этого года, чтобы проверить все процессы, связанные с сертификацией процесса экспорта бананов в Россию», — сообщил Ричард Саласар.
Эквадорский экспортер бананов Frutadeli S.A., между тем, подал иск о банкротстве ООО «Троя импорт». Компания планирует получить более 740 тысяч долларов.