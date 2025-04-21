В России проверят крупнейших поставщиков бананов: что тревожит Россельхознадзор

Продукция, поставляемая в Россию из-за рубежа, находится под пристальным контролем. В том числе, за состоянием и безопасностью товаров бананов должны следить поставщики из Эквадора. Однако Россельхознадзор заявил о намерении провести проверку экспортеров. Об этом рассказал глава ассоциации производителей бананов Эквадора Ричард Саласар, пишет РИА Новости.