Минэкономразвития понизило прогноз курса доллара на 2025 год до 94,3 рубля

Прогноз среднегодового курса доллара в 2025 году понизился с 96,5 до 94,3 рубля. Такую информацию озвучил представитель Минэкономразвития Российской Федерации.
«Мы несколько понизили нашу оценку, но все равно среднегодовой курс мы оцениваем 94,3 рубля за доллар. Исходя из всех вводных, включая нефтяные цены, торговый баланс», — цитирует представителя министерства РИА Новости.
При этом отмечается, что волатильность курса может быть достаточно высокой.
Также в ведомстве оценивают курс доллара в 2026 году. По прогнозам он составит в среднем за год 100,2 рубля и 103,5 рубля за доллар, а в 2028 году прогнозируется средний курс 106 рублей за один доллар.
Тем временем российскую валюту назвали самой крепкой по отношению к доллару. В чем плюсы и минусы роста рубля, читайте здесь на KP.RU.
Ранее директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович сделал прогноз, что курс доллара к рублю может вырасти уже к середине 2025 года и рассказал, как это отразится на кошельках россиян.