Российский хоккеист ушел в клуб НХЛ

Бардаков перешел из СКА в НХЛ.
Российский нападающий Захар Бардаков заключил однолетний контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщила пресс-служба «Колорадо» на официальном сайте.
«Хоккейный клуб “Колорадо Эвеланш” объявил сегодня, что команда подписала однолетний контракт начального уровня с нападающим Захаром Бардаковым на сезон 2025−26 годов. 24-летний Бардаков в минувшем сезоне КХЛ за СКА из Санкт-Петербурга набрал 35 очков (17 голов и 18 передач) в 53 матчах регулярного чемпионата», — говорится в сообщении.
Ранее из питерского СКА ушел еще один нападающий — Евгений Кузнецов, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию после одного сезона. Кузнецов пополнил состав армейцев перед началом чемпионата, набрал 37 очков в регулярке и завершил выступления из-за травмы.