Российский хоккеист ушел в клуб НХЛ

Ранее из питерского СКА ушел еще один нападающий — Евгений Кузнецов, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию после одного сезона. Кузнецов пополнил состав армейцев перед началом чемпионата, набрал 37 очков в регулярке и завершил выступления из-за травмы.