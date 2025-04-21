В РФ хотят ограничить число попыток сдачи мигрантами теста по русскому языку

«Такая проблема крайне актуальна для детей школьного возраста. Обучение должно проводиться в комфортной и безопасной среде. Если разница в возрасте в один год в детском коллективе не так значительна, то разница в два года уже является дискомфортной как для самих учащихся, так и для преподавательского состава. Это также означает, что в течение двух лет иностранный гражданин не интегрировался в российское общество, так как без знания языка это сделать довольно проблематично», — сказано в пояснительной записке.