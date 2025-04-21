В РФ хотят ограничить число попыток сдачи мигрантами теста по русскому языку

Закон, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, вступил в силу в России с 1 апреля. Тестирование будут проводить в общеобразовательных организациях, вся процедура должна быть зафиксирована на видео, устные ответы ребенка должны записываться на аудио. В случае неуспешного прохождения тестирования ребенку предложат пройти дополнительное обучение языку, а повторно пройти тестирование можно будет не ранее чем через три месяца.
«Предлагается ограничить количество попыток тестирования на знание русского языка в течение двух лет подряд, после чего иностранный гражданин лишается права на освоение образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на бесплатной основе», — говорится в пояснительной записке.
По словам Нилова, в настоящее время общее количество попыток для прохождения такого тестирования не ограничено. «При этом важно отметить, что такое тестирование осуществляется для иностранных граждан на бесплатной основе, то есть за счет бюджетных средств, а значит — за счет средств налогоплательщиков», — уточняет Нилов.
По мнению автора, законопроект исключит возможную возрастную разницу между учащимися, «ведь пока иностранный гражданин учился русскому языку, он мог не осваивать основную программу».
«Такая проблема крайне актуальна для детей школьного возраста. Обучение должно проводиться в комфортной и безопасной среде. Если разница в возрасте в один год в детском коллективе не так значительна, то разница в два года уже является дискомфортной как для самих учащихся, так и для преподавательского состава. Это также означает, что в течение двух лет иностранный гражданин не интегрировался в российское общество, так как без знания языка это сделать довольно проблематично», — сказано в пояснительной записке.