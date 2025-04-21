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Вулкан Ключевская сопка начал извергаться на Камчатке

На Камчатке зафиксировали ночное свечение в кратере вулкана Ключевская сопка.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка. Об этом информирует Камчатский филиал геофизической службы РАН.

«Зафиксировано свечение в вершинном кратере вулкана Ключевская сопка, это начало нового извержения», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что свечение длилось несколько минут.

Тем временем жители острова Негрос на Филиппинах с декабря живут на чемоданах из-за начавшегося извержения вулкана Канлаон. Вулкан выбрасывает густые клубы дыма и пепла. Специалисты говорят о возможном «взрывном извержении».

Ранее госкорпорация Роскосмос показала фото проснувшегося вулкана Этна в Сицилии, сделанное с помощью специального спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П». Вулкан на восточном побережье острова Сицилия — самый высокий действующий в Европе. В феврале он вновь активизировался. Лава извергалась из трещины на южном склоне кратера «Бокка-Нуова».