Вулкан Ключевская сопка начал извергаться на Камчатке

Ранее госкорпорация Роскосмос показала фото проснувшегося вулкана Этна в Сицилии, сделанное с помощью специального спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П». Вулкан на восточном побережье острова Сицилия — самый высокий действующий в Европе. В феврале он вновь активизировался. Лава извергалась из трещины на южном склоне кратера «Бокка-Нуова».