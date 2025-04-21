Английский город-миллионник Бирмингем превратился в свалку: в Британии готовятся к эпидемии из-за нашествия крыс

Британский город-миллионник Бирмингем постепенно превращается в огромную свалку. Местные сотрудники коммунальных служб устроили забастовку и перестали вывозить отходы, пишет Dailymail.
На бесчисленные объемы мусора сбежались крысы. Целые полчища грызунов буквально захватили Бирмингем. Жители города жалуются на крыс, бегающих по магазинам и улицам. Власти начали опасаться эпидемии из-за наличия повсюду грызунов. Правительство города даже выделило сотрудников для обеспечения быстрого реагирования и уже даже привлекло военных.
«В связи с сохраняющимся риском для здоровья населения в распоряжение городского совета Бирмингема было направлено небольшое количество военнослужащих, имеющих опыт оперативного планирования, для оказания дальнейшей поддержки в этой области», — отмечается в материале.
В Британии также расследуют дело о возможном побеге экс-президента Республики Сербской Радована Караджича. Он содержится в местной тюрьме.