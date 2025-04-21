Английский город-миллионник Бирмингем превратился в свалку: в Британии готовятся к эпидемии из-за нашествия крыс

На бесчисленные объемы мусора сбежались крысы. Целые полчища грызунов буквально захватили Бирмингем. Жители города жалуются на крыс, бегающих по магазинам и улицам. Власти начали опасаться эпидемии из-за наличия повсюду грызунов. Правительство города даже выделило сотрудников для обеспечения быстрого реагирования и уже даже привлекло военных.