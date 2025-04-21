Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на конец 2025 года

«Мы несколько понизили нашу оценку, но всё равно среднегодовой курс мы оцениваем 94,3 рубля за доллар. Исходя из всех вводных, включая нефтяные цены, торговый баланс. Мы считаем, что эта оценка реалистична, но при этом мы понимаем, что колебания, волатильность курса может быть достаточно высокой», — отметили в министерстве.