Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на конец 2025 года

При этом министерство пересмотрело среднегодовой курс на 2025 год: в новой версии документа он снижен с 96,5 до 94,3 рубля. Эти данные содержатся в проекте прогноза социально-экономического развития России на 2025−2026 годы и плановый период до 2028 года, пишет РИА «Новости».
Согласно этому сценарию, в 2026 году среднегодовой курс поднимется до 100 рублей за доллар, в 2027-м достигнет 103,5 рубля, а в 2028 году — 106. Такие ориентиры связаны с предполагаемыми изменениями в экономической обстановке и бюджетной политик.
Также ведомство понизило среднегодовой курс доллара на 2025 год с 96,5 рубля до 94,3 рубля.
«Мы несколько понизили нашу оценку, но всё равно среднегодовой курс мы оцениваем 94,3 рубля за доллар. Исходя из всех вводных, включая нефтяные цены, торговый баланс. Мы считаем, что эта оценка реалистична, но при этом мы понимаем, что колебания, волатильность курса может быть достаточно высокой», — отметили в министерстве.
Ранее экономист рассказала Life.ru, что ждёт курс доллара и с чем связаны скачки валюты. Эксперт пояснила, что новые заградительные пошлины на импорт из десятков стран, введённые администрацией США, вызвали резкую реакцию рынков и давление на доллар.