Запреты Светлого понедельника: Что нельзя делать в первый день Светлой седмицы

21 апреля 2025 года начинается Светлая седмица. Первый день этой недели получил название Светлый понедельник, также известный как Поливальный понедельник, который символизирует обновление и очищение. В этот день принято обмениваться крашеными яйцами, а также делиться куличами. Об этом пишет сайт MK.ru.