Запреты Светлого понедельника: Что нельзя делать в первый день Светлой седмицы

Во время богослужений в храмах акцент делается на память апостолов, чье свидетельство воскресения Христа является ключевым в христианской вере. Этот день, как продолжение Пасхи, традиционно сопровождался крестным ходом в храм святых апостолов.
Светлый понедельник также имеет строго определенные духовные нормы. В этот день верующим предписывается избегать негативных чувств — уныния, зависти и злости. Неприемлемо употребление грубых выражений и алкоголя, а также чрезмерное потребление пищи. Венчания и поминальные обряды не проводятся.
А ранее Екатерина Мизулина рассказала, что подростки начали отмечать Пасху в Minecraft. Из опубликованных в её Telegram-канале видео можно понять, что у молодёжи там всё традиционно: церковь, свечи и даже крестный ход.