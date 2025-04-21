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Запреты Светлого понедельника: Что нельзя делать в первый день Светлой седмицы

21 апреля 2025 года начинается Светлая седмица. Первый день этой недели получил название Светлый понедельник, также известный как Поливальный понедельник, который символизирует обновление и очищение. В этот день принято обмениваться крашеными яйцами, а также делиться куличами. Об этом пишет сайт MK.ru.

Источник: Life.ru

Во время богослужений в храмах акцент делается на память апостолов, чье свидетельство воскресения Христа является ключевым в христианской вере. Этот день, как продолжение Пасхи, традиционно сопровождался крестным ходом в храм святых апостолов.

Светлый понедельник также имеет строго определенные духовные нормы. В этот день верующим предписывается избегать негативных чувств — уныния, зависти и злости. Неприемлемо употребление грубых выражений и алкоголя, а также чрезмерное потребление пищи. Венчания и поминальные обряды не проводятся.

А ранее Екатерина Мизулина рассказала, что подростки начали отмечать Пасху в Minecraft. Из опубликованных в её Telegram-канале видео можно понять, что у молодёжи там всё традиционно: церковь, свечи и даже крестный ход.