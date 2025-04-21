«Вылетали прямо из воды»: моряк рассказал о странной встрече с НЛО в океане

Большинство сочтет эту историю выдумкой или видением, однако кто-то обязательно проникнется новыми сведениями о неопознанных летающих объектах. Бывший моряк американских ВМС рассказал об увиденных в океане странностях. Так, по словам Алехандро Уиггинса, он стал свидетелем появления из морских глубин четырех НЛО, транслирует его слова KLAS-TV.
Военный служил на корабле специалистом по радарам. В 2023 году он заметил странные отметки на мониторе и вышел на палубу. Бывший моряк рассказал, что никогда не видел ничего подобного. Он описал нечто как «свет на горизонте». Объекты, по его утверждению, выныривали из глубин и поднимались. Всего таких неизвестных светил было четыре.
«Я скептически отношусь к тому, что видел тогда. Может быть, когда мне будет 80 или 90, я узнаю наконец, что это было. И такое станет нормой, как… истребитель-невидимка из Зоны 51. Когда-нибудь все об этом узнают, но я буду уже старым», — добавил Алехандро Уиггинс.
Интересно, что о существовании НЛО говорили и в ЦРУ. В Штатах считают, что ряд советских солдат погибли после нападения неопознанных объектов.