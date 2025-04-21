«Вылетали прямо из воды»: моряк рассказал о странной встрече с НЛО в океане

«Я скептически отношусь к тому, что видел тогда. Может быть, когда мне будет 80 или 90, я узнаю наконец, что это было. И такое станет нормой, как… истребитель-невидимка из Зоны 51. Когда-нибудь все об этом узнают, но я буду уже старым», — добавил Алехандро Уиггинс.