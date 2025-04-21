Названы причины, из-за которых может зашкаливать уровень холестерина

Холестерин — это не зло, как многие привыкли думать. Он жизненно необходим организму. Проблемы начинаются тогда, когда он начинает зашкаливать. Заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, к.м.н., врач-терапевт, кардиолог Константин Иванов рассказал KP.RU, где стоит искать причину.
— Хроническая болезнь почек, пиелонефрит, мочекаменная болезнь тоже могут опосредованно действовать на обмен холестерина в организме. Соответственно, нужно проверять и работу почек, — отметил врач.
Еще одной важной причиной может быть лишний вес. У людей с ожирением часто бывает высокий уровень «плохого» холестерина. Это связано с гормональными сбоями, которые вызывает избыток жировой ткани.
— При ожирении снижается уровень эстрадиола, тестостерона. Холестерину некуда деваться, он остается в крови, оседая на стенках сосудов. И это лишь один из механизмов, — объяснил врач.
Причем дело часто не в жирной пище, как думают многие, а в избытке сладкого: сахара, булочек, конфет. Именно «быстрые» углеводы перегружают организм и вредят поджелудочной железе, от которой зависит переработка жиров.
Также на уровень холестерина может влиять нехватка витаминов и полезных микроэлементов. Поэтому следить за питанием и здоровьем нужно комплексно, подчеркнул эксперт.