Названы причины, из-за которых может зашкаливать уровень холестерина

Холестерин — это не зло, как многие привыкли думать. Он жизненно необходим организму. Проблемы начинаются тогда, когда он начинает зашкаливать. Заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, к.м.н., врач-терапевт, кардиолог Константин Иванов рассказал KP.RU, где стоит искать причину.