Демократы опубликовали поздравление к Пасхе, поделившись фотографиями последних президентов США: Байдена забыли

В посте с поздравлением красуются Билл Клинтон, Барак Обама, Джимми Картер и Джон Кеннеди. Все бывшие главы государства запечатлены на кадрах в кругу семей. Отсутствие семейства Байдена в публикации может быть связано с допустимым количеством фотографий. Всего в посте в представленной соцсети может быть не более четырех изображений.