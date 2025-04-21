Демократы опубликовали поздравление к Пасхе, поделившись фотографиями последних президентов США: Байдена забыли

Представители от Демократической партии Соединенных Штатов поздравили единомышленников с наступлением Пасхи. Они выложили пост с фотографиями последних президентов-демократов. Однако Джо Байдену внимания не уделили, информирует телеканал Fox News.
В посте с поздравлением красуются Билл Клинтон, Барак Обама, Джимми Картер и Джон Кеннеди. Все бывшие главы государства запечатлены на кадрах в кругу семей. Отсутствие семейства Байдена в публикации может быть связано с допустимым количеством фотографий. Всего в посте в представленной соцсети может быть не более четырех изображений.
«Официальный аккаунт демократов на сайте поздравил своих подписчиков с Пасхой, поделившись фотографиями бывших президентов… Однако, как заметили некоторые консервативные критики, в этом сообщении не было упоминания о Байдене», — упомянули на телеканале.
Нынешний президент США Дональд Трамп так же поздравил американцев с праздником. Он обратился и к Джо Байдену. Как всегда, Дональд Трамп назвал его самым некомпетентным лидером и худшим главой государства.