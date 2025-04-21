«Не говорит, но отвечает»: Симоньян рассказала о самочувствии находящегося в коме Кеосаяна

Телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян, который пережил клиническую смерть и находится в коме несколько месяцев, начал реагировать на внешние воздействия. Об этом рассказала его супруга, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
По словам Симоньян, ее муж пока не начал разговаривать, однако отвечает жестами на ее слова.
«Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: Солнышко, если ты меня слышишь, моргни. Он моргает. Я ему что-то говорю: Пойдем домой, пойдем домой, а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», — рассказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.
Маргарита Симоньян рассказала, что посещает мужа в отделении реанимации ежедневно, а в первый месяц после того, как его госпитализировали, находилась с ним круглосуточно.
«Я первый месяц жила в больнице. Просто поселилась в больнице вместе с ним. И первую неделю я вообще ничего не ела. Ни одного кусочка, ничего. Я даже не знала, что я так умею. И я провела буквально этот месяц на коленях. Молилась, молилась, молилась, просила, чтобы минуло», — рассказала журналистка, уточнив, что медики пока не дают прогнозов относительно того, сможет ли Тигран Кеосаян встать на ноги и снова начать говорить.
Маргарита Симоньян поблагодарила всех, кто поддерживает ее семью в этот непростой период и добавила, что не сомневается в профессионализме медиков, которые занимаются лечением ее супруга.
Также она рассказала о вере в Бога, которая дает ей силы.
Биография Тиграна Кеосаяна здесь на KP.RU.
Напомним, что Тигран Кеосаян находится в коме после того, как пережил клиническую смерть, об этом стало известно 8 января.
Ранее главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян дала откровенное интервью о своей семье. «Кеосаян ворвался, как цунами, и перевернул мою жизнь вместе со всеми фикусами», — рассказала она. Историю любви журналистки и режиссера читайте здесь на KP.RU.