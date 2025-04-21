«Не говорит, но отвечает»: Симоньян рассказала о самочувствии находящегося в коме Кеосаяна

«Я первый месяц жила в больнице. Просто поселилась в больнице вместе с ним. И первую неделю я вообще ничего не ела. Ни одного кусочка, ничего. Я даже не знала, что я так умею. И я провела буквально этот месяц на коленях. Молилась, молилась, молилась, просила, чтобы минуло», — рассказала журналистка, уточнив, что медики пока не дают прогнозов относительно того, сможет ли Тигран Кеосаян встать на ноги и снова начать говорить.