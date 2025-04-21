Врач рассказала, кому нельзя пить воду с лимоном

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Рекомендуется отказаться от употребления воды с лимоном людям, страдающим повышенной кислотностью, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рассказала РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова.
«Если у человека повышенная кислотность, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки — он (лимон — ред.) противопоказан, потому что является раздражающим фактором. А если такие проблемы не беспокоят, то почему бы нет (почему бы не пить воду с лимоном — ред.)», — сказала Новикова.
При этом, по словам терапевта, витамин С, содержащийся в лимоне, также усвоится организмом, если употреблять фрукт вместе с водой.
«Польза лимона именно в воде заключается только во вкусовой гамме — это вкусно. Витамин C из лимона также усваивается, если его употреблять вместе с водой. Но повторю, что человеку, который имеет проблемы с ЖКТ, лимонная вода противопоказана. А здоровый человек может пить с удовольствием, если ему это нравится», — добавила собеседница.