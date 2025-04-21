Врач рассказала, кому нельзя пить воду с лимоном

«Польза лимона именно в воде заключается только во вкусовой гамме — это вкусно. Витамин C из лимона также усваивается, если его употреблять вместе с водой. Но повторю, что человеку, который имеет проблемы с ЖКТ, лимонная вода противопоказана. А здоровый человек может пить с удовольствием, если ему это нравится», — добавила собеседница.