Врач рассказала, кому нельзя есть морковь

Тем не менее морковь — овощ, богатый витаминами и минералами. В вареном виде ее можно рекомендовать людям с чувствительным желудком, так как она легче усваивается организмом, но теряет часть витаминов (особенно витамин C). Тушёная или приготовленная на пару морковь сохраняет больше питательных веществ, чем вареная, и также подходит для людей с заболеваниями ЖКТ, заключила врач.