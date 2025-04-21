В Госдуме рассказали, как россияне будут отдыхать в майские праздники

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россияне в майские праздники будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
«В соответствии с производственным календарем, в мае будут два раза продолжительные выходные: 1, 2, 3, 4 мая, 8, 9, 10 и 11 мая», — сказал Нилов.
Он отметил, что такие продолжительные праздники стали возможными благодаря переносам выходных дней.
«У нас январские праздники, 4 января — это праздничный день, который закреплен в Трудовом кодексе, он совпал с субботой выходного дня и был перенесен в прошлом году постановлением правительства на май, на 2 мая», — уточнил депутат ГД.
Нилов добавил, что 23 февраля выпало на воскресенье, поэтому случился перенос на 8 мая.