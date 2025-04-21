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Рабочие и выходные дни: напоминаем, как отдыхают россияне на майских праздниках

В России началась последняя неделя перед майскими праздниками.

Источник: Комсомольская правда

Россияне вскоре отправятся на четырехдневные выходные. После — работающих пятидневку ждут еще четыре свободных от труда дня. Осталась последняя полная рабочая неделя перед долгожданными майскими праздниками, напоминает KP.RU.

Первые выходные начнутся с 1 мая и продлятся до 4 мая. То есть следующая рабочая неделя будет трехдневная. То же касается и вторых выходных дней. Они приурочены к празднованию Дня Победы. Вторые по счету четырехдневные выходные продлятся с 8 по 11 мая.

Социолог Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина разъяснила, почему в 2025 году порядок праздничных дат изменился. Это связано с переносом выходных. Так, россияне отдохнут 2 и 8 мая за 4 января и 23 февраля. Остальные праздничные даты — традиционные.