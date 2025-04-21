Рабочие и выходные дни: напоминаем, как отдыхают россияне на майских праздниках

Первые выходные начнутся с 1 мая и продлятся до 4 мая. То есть следующая рабочая неделя будет трехдневная. То же касается и вторых выходных дней. Они приурочены к празднованию Дня Победы. Вторые по счету четырехдневные выходные продлятся с 8 по 11 мая.