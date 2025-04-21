Благодатный огонь прибудет на хабаровскую землю во вторник Светлой седмицы

22 апреля 2025 года на Хабаровскую землю будет доставлена лампада с частицей Благодатного огня, который чудесным образом сходит с неба в храме Гроба Господня в Великую Субботу. Лампаду доставит клирик Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери иерей Алексей Шарапа, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Тelegram-канал (18+) Хабаровской епархии.
Прибытие в хабаровский аэропорт рейса из Москвы ожидается около восьми утра. В зале регистрации пассажиров внутренних авиалиний аэропорта им. Невельского будет совершен молебен, в котором по традиции примут участие не только прихожане храмов, но и сотрудники аэропорта, а также пассажиры, ожидающие вылета своих рейсов.
По окончании молебна лампаду с частицей Благодатного огня доставят в Спасо-Преображенский кафедральный собор на соборное богослужение с участием всех настоятелей храмов, которое возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Начало богослужения в 09:00.
По завершению службы сосуды со святыней развезут по приходам епархии, где каждый желающий может зажечь свечи и унести с собой видимую частичку Божией благодати.