Благодатный огонь прибудет на хабаровскую землю во вторник Светлой седмицы

Прибытие в хабаровский аэропорт рейса из Москвы ожидается около восьми утра. В зале регистрации пассажиров внутренних авиалиний аэропорта им. Невельского будет совершен молебен, в котором по традиции примут участие не только прихожане храмов, но и сотрудники аэропорта, а также пассажиры, ожидающие вылета своих рейсов.