Соцфонд оценил пенсионные накопления россиян: вот какую сумму назвали

Объем пенсионных накоплений россиян в совокупности превышает 3,37 триллиона рублей. Об этом информирует РИА Новости, основываясь на данных Социального фонда РФ.
Сообщается, что общий объем средств пенсионных накоплений россиян составляет 3,373 триллиона рублей, причем большая их часть — 3,088 триллиона рублей — переданы соцфондом в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды. Данные актуальны на 31 декабря 2024 года.
Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков рассказал о стратегии накопления «второй пенсии» и призвал россиян озаботиться этим с детства.
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