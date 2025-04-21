Несостоявшееся представительство губернатора Приморья заинтересовало Бастрыкина

В прошлом году состоялись торги на создание проектно-сметной документации для реставрации здания на улице Светланской, 52, заказчиком которых выступило Управление капитального строительства Приморского края. Планируется, что в здании будут размещены постоянные и временные экспозиции, а другая его часть будет использоваться для официальных встреч губернатора с ограниченным доступом.
Однако на протяжении уже пяти лет здание не эксплуатируется и разрушается. Несмотря на намерения краевого правительства дать зданию новую жизнь, организовав там представительство губернатора и общественное пространство, никаких работ по реставрации не проводится. Памятник архитектуры в историческом и туристическом центре Владивостока продолжает разрушаться.
Следственное управление СК РФ по Приморскому краю начало доследственную проверку по факту бездействия ответственных лиц. Результаты проверки будут доложены председателю ведомства Александру Бастрыкину.
Ранее в Доме генерал-губернатора располагались аппарат полномочного представителя Президента РФ по ДФО и приёмная Главного федерального инспектора по Приморскому краю. Значительную часть своего существования здание функционировало как учреждение детского дополнительного образования, сначала как детский Дворец им. В. И. Ленина, затем как городской Дом пионеров и школьников.
После перехода Дома пионеров из городского статуса в районный здание начало приходить в упадок. Кружки, клубы, секции и студии Дворца пионеров и школьников Ленинского района, ныне ДЮЦ «Творчество», были вынуждены переехать в другие помещения. Юридический адрес учреждения теперь находится по адресу: улица Некрасовская, 58.