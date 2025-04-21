Несостоявшееся представительство губернатора Приморья заинтересовало Бастрыкина

В прошлом году состоялись торги на создание проектно-сметной документации для реставрации здания на улице Светланской, 52, заказчиком которых выступило Управление капитального строительства Приморского края. Планируется, что в здании будут размещены постоянные и временные экспозиции, а другая его часть будет использоваться для официальных встреч губернатора с ограниченным доступом.