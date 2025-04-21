Получившие в 2024 году доход россияне должны отчитаться о заработке: каких категорий граждан это касается

Некоторые россияне обязаны уплатить налог на основании уведомления от ФНС. Это относится к тем случаям, когда налог не удерживается работодателем. Кроме того, подать декларацию в налоговую службу нужно тем, кто, например, выиграл в лотерею, продал недвижимость или получил средства от организаций, находящихся за рубежом.