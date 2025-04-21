Получившие в 2024 году доход россияне должны отчитаться о заработке: каких категорий граждан это касается

Получившие в 2024 году доход россияне должны подать декларацию в налоговую службу. Это касается не всех, а лишь некоторых категорий граждан. Отчитаться о заработке нужно не позже, чем до конца апреля, напомнил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с «Прайм».
Некоторые россияне обязаны уплатить налог на основании уведомления от ФНС. Это относится к тем случаям, когда налог не удерживается работодателем. Кроме того, подать декларацию в налоговую службу нужно тем, кто, например, выиграл в лотерею, продал недвижимость или получил средства от организаций, находящихся за рубежом.
«На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2024 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ установленный срок подачи декларации — 30 апреля 2025 года — не распространяется», — уточнил Иван Соловьев.
Российские депутаты, между тем, предложили ввести закон о безналичных сделках с жильем. Инициатива подразумевает запрет на составление договоров с недвижимостью за бумажные средства, если жилье стоит от миллиона рублей.