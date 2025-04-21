Эксперт рассказал, как найти новые автомобили с большой скидкой

Купить авто со скидкой, как правило, можно лишь в кредит.
Автодилеры в России нередко устраивают акции и распродают автомобили дешевле рыночной стоимости. Как найти новые авто с большой скидкой и есть ли риски для покупателей, рассказал автоэксперт, коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.
«Скорее всего, после ликвидации излишков складских остатков скидки резко сократятся, вследствие чего автомобили подорожают. Это неизбежно повлечет дальнейшее ослабление покупательского спроса», — сказал Житнухин агентству «Прайм».
По его словам, скидки в основном предлагают китайские бренды, которые уценивают устаревший модельный ряд. Размер скидок составляет около 5−10%, иногда 20%. Действуют они, как правило, только несколько дней.
Для поиска выгодных акций Житнухин рекомендует обзванивать официальных дилеров, проверять маркетплейсы, посещать автосалоны лично и торговаться. Однако эксперт предупредил, что чаще всего такие автомобили продаются только с условием оформления кредита, что заметно повышает итоговую стоимость покупки.
Ранее глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин отмечал, что скидки на новые автомобили связаны с переполнением складов. По его словам, китайские производители уже сократили поставки, и массовые акции с большими скидками долго не продлятся.