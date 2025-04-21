Просроченные и фальшивые товары продавали в магазинах Хабаровского края

Основанием для наказания послужили результаты внеплановой проверки, проведенной в марте 2025 года в семи магазинах сети в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В ходе рейда инспекторы обнаружили серьезные нарушения: почти пять тысяч банок рыбных и мясных консервов, более одной тысячи банок сгущенного молока, около 500 упаковок сливочного масла и 16 упаковок сыра хранились и реализовывались без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.