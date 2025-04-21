Просроченные и фальшивые товары продавали в магазинах Хабаровского края

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора вынесло постановление о привлечении к административной ответственности предприятия, управляющего сетью гипермаркетов «Маяк» в Хабаровском крае. Компания оштрафована на 100 тысяч рублей за многочисленные нарушения требований Технических регламентов Таможенного союза при хранении и реализации пищевой продукции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Основанием для наказания послужили результаты внеплановой проверки, проведенной в марте 2025 года в семи магазинах сети в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В ходе рейда инспекторы обнаружили серьезные нарушения: почти пять тысяч банок рыбных и мясных консервов, более одной тысячи банок сгущенного молока, около 500 упаковок сливочного масла и 16 упаковок сыра хранились и реализовывались без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.
Особую тревогу вызвали факты продажи просроченной продукции. В одном из магазинов был обнаружен замороженный полуфабрикат «Бифштекс», произведенный еще в декабре 2024 года, в другом — более 10 килограммов желтобрюхой камбалы с истекшим сроком годности.
Лабораторные исследования 17 отобранных проб выявили два случая фальсификации: в говяжьих котлетах обнаружена ДНК сои, а в сливочном масле «Крестьянское» установлено несоответствие по жирно-кислотному составу.
Помимо штрафа, компания обязана утилизировать всю изъятую продукцию. Россельхознадзор также выдал предписание об устранении нарушений, на что отведен месячный срок. Информация о результатах проверки направлена в Правительство Хабаровского края для принятия дополнительных мер контроля за качеством продуктов питания в регионе.