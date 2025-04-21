Глава Пентагона вновь попал в скандал с чатом: к кому на этот раз попали сведения об атаках по хуситам

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет снова разбрасывается секретными данными. Совсем недавно в Белом доме выясняли подробности скандала с редактором, случайно оказавшемся в группе с обсуждающими планы по Йемену чиновниками. Спустя некоторое время выясняется, что Пит Хегсет отправлял данные об ударах США по хуситам в чат с женой Дженнифер, братом Филом и адвокатом Тимом Парлаторе, пишет The New York Times.
Как отмечает газета, глава Пентагона выкладывал графики полетов истребителей, обстреливающих позиции боевиков в Йемене. Уточняется, что Пит Хегсет отсылал секретные планы через личный, а не рабочий телефон.
Министр обороны США отправил военные планы в чат, где, помимо названных лиц, состоит еще около 10 человек. В их числе два американских чиновника, отстраненных от должностей из-за утечек данных.
В конце марта стало известно, что Пит Хегсет неоднократно приводил супругу на закрытые переговоры. В беседах принимали участие иностранные представители.