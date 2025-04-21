В Хабаровском крае начали взвешивать большегрузы

В Хабаровском крае в период весенней распутицы введены ограничения движения грузового транспорта. Как сообщили в Хабаровском управлении автомобильных дорог, на трассах работают передвижные пункты весогабаритного контроля.
Они оснащены современным оборудованием, позволяющим измерять вес и габариты грузовиков.
— Мобильность комплексов позволяет проверять большегрузы на разных дорогах. Для работы оборудуются специальные площадки с соблюдением уклона, — сообщил и. о. замначальника управления Дмитрий Мельник.
Весовые ограничения зависят от категории дороги: на 2−3 классах допустимы 6 тонн на ось, на 4−5 — только 4. Сроки ограничений установлены с учётом погоды: с начала апреля по июнь.
Самый длинный период ограничений — в Аяно-Майском районе и Охотском округе: с 22 мая по 20 июня.
Контроль проводят совместно с надзорным ведомством по транспорту ДФО.
Нарушителям грозят штрафы — их размер зависит от степени превышения и статуса собственника.
По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в районе Лазо в этом году появится автоматический весогабаритный комплекс. Он будет сам фиксировать и передавать данные о нарушителях без участия человека.