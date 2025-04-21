Цены на летний отдых в Приморье бьют рекорды: в Таиланде дешевле

В премиум-сегменте цены достигают 20 тысяч рублей за сутки. Так, в четырехзвездочном комплексе в Славянке проживание стоит от 15,4 тысячи рублей в сутки, но забронировать можно только от пяти ночей — итоговая сумма составит не менее 77 тысяч рублей.