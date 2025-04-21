Цены на летний отдых в Приморье бьют рекорды: в Таиланде дешевле

«Если в сегменте “лакшери” еще можно найти свободные места, то средний сегмент практически разобран. Брони начинают делать еще зимой. Базы отдыха, которые уже полюбились туристам, в большинстве своем распроданы», — рассказала исполнительный директор приморского отделения Российского союза туриндустрии Анна Филимонова Primamedia.
Наиболее бюджетные варианты отдыха обойдутся в 3−5 тысяч рублей за ночь. Например, база в Волчанце предлагает размещение в 150 метрах от пляжа, но с минимальным набором удобств.
В премиум-сегменте цены достигают 20 тысяч рублей за сутки. Так, в четырехзвездочном комплексе в Славянке проживание стоит от 15,4 тысячи рублей в сутки, но забронировать можно только от пяти ночей — итоговая сумма составит не менее 77 тысяч рублей.
«В этом году цены выше, чем в прошлом сезоне. Рост стоимости отдыха — ежегодная тенденция, связанная с инфляцией и удорожанием услуг», — пояснила Филимонова.
На фоне подорожания внутреннего туризма некоторые отдыхающие рассматривают зарубежные направления. Тур в Таиланд можно найти от 50 тысяч рублей с перелетом, а поездка во вьетнамский Нячанг обойдётся в среднем в 100 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы писали, что туристы начали активно бронировать базы отдыха в Приморье еще в феврале. В какую цену обойдется в этом году отдых, рассказываем по ссылке.