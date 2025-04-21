За какие машины россиянам не придется платить утильсбор

Физические лица в России смогут воспользоваться пониженным утилизационным сбором на автомобили, ввезенные из Белоруссии, только если машина находилась на территории республики более года. Если с момента растаможки в Белоруссии и ввоза в РФ прошло менее 12 месяцев, то к автомобилю применяется ставка коммерческого утильсбора, которая может достигать 3.5 млн рублей.