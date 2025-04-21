Невролог назвала простые способы профилактики болезни Альцгеймера

Для профилактики болезни Альцгеймера полезно развивать межполушарные связи в мозге. По словам Екатерины Махнович, врача-невролога, старшего научного сотрудника отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, это помогает улучшить память и концентрацию. Об этом эксперт рассказала в беседе с KP.RU.
— Синхронизация работы полушарий головного мозга помогает нам лучше запоминать, лучше воспринимать речь, быстрее концентрировать внимание и переключаться с одной деятельности на другую. Развивать межполушарные связи можно и с помощью простых бытовых действий, выполняемых «не ведущей» рукой. Например, чистить зубы левой рукой, если вы правша, и наоборот, — объяснила медик.
Такие упражнения активируют противоположное полушарие мозга и помогают выстраивать новые нейронные связи. Это важный момент, поскольку при болезни Альцгеймера страдают участки мозга, которые отвечают за память, восприятие пространства и зрение.
Кроме того, риск развития болезни возрастает из-за хронического стресса и депрессии. Научные данные показывают, что после нескольких эпизодов депрессии риск деменции увеличивается в два-три раза.
— Ежедневные творческие и интеллектуальные занятия могут уменьшить симптомы депрессии, а также помочь нашему мозгу. Решение головоломок, разгадывание кроссвордов или сканвордов, игра в шахматы или другие занятия требуют мыслительной активности, концентрации, хорошей памяти, — добавила специалист.