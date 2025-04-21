Невролог назвала простые способы профилактики болезни Альцгеймера

— Синхронизация работы полушарий головного мозга помогает нам лучше запоминать, лучше воспринимать речь, быстрее концентрировать внимание и переключаться с одной деятельности на другую. Развивать межполушарные связи можно и с помощью простых бытовых действий, выполняемых «не ведущей» рукой. Например, чистить зубы левой рукой, если вы правша, и наоборот, — объяснила медик.