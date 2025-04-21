СК проверит многолетнюю волокиту с жильём для сироты во Владивостоке

Поводом стало сообщение в СМИ и соцсетях о многолетних проблемах местной жительницы, которая с 2014 года не может получить положенное ей по закону жильё. Несмотря на решение Фрунзенского районного суда Владивостока, обязывающее власти Приморского края предоставить женщине квартиру, решение так и не исполнено. За это время она успела выйти замуж, сменить фамилию, но продолжает снимать жильё за свой счёт.