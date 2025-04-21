СК проверит многолетнюю волокиту с жильём для сироты во Владивостоке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нарушением жилищных прав сироты во Владивостоке. Как сообщила пресс-служба ведомства, он потребовал от руководителя следственного управления по Приморскому краю Эдуарда Трубчика предоставить отчёт о ходе процессуальной проверки по этому делу.
Поводом стало сообщение в СМИ и соцсетях о многолетних проблемах местной жительницы, которая с 2014 года не может получить положенное ей по закону жильё. Несмотря на решение Фрунзенского районного суда Владивостока, обязывающее власти Приморского края предоставить женщине квартиру, решение так и не исполнено. За это время она успела выйти замуж, сменить фамилию, но продолжает снимать жильё за свой счёт.
Как ранее писал «АиФ-Приморье», суды неоднократно вставали на сторону женщины. В 2019 году с администрации края взыскали штраф за неисполнение судебного решения, а пристава привлекли к ответственности за бездействие. В последнем иске суд обязал власти выплатить ей 65 тысяч рублей компенсации за десятилетнюю волокиту. Однако эти деньги не решают проблему — вместо обещанных 16−36 квадратных метров женщина по-прежнему вынуждена переезжать с места на место.
Следственное управление СК РФ по Приморскому краю уже начало проверку по факту возможных нарушений. Теперь дело находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.