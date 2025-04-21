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Аэропорт Нелькана временно закрыт из-за размокания ВПП

Рейсы временно перенесены.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Нелькана с 08:00 до 17:00 в понедельник, 21 апреля, закрыт для приема и отправления воздушных судов из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы. В связи с этим произошли изменения в расписании рейсов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Перенесены рейсы 415/416 (Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан) за 18 апреля и 405/406 (Хабаровск — Аян — Нелькан) за 21 апреля. В какое время они вылетят, пока не известно.

Рейс 401 Хабаровск — Охотск вылетел в 09:43, рейсы 411/412 (Хабаровск — Чегдомын) за 20 и 22 апреля объединены и перенесены на завтра, 22 апреля, вылет в 08:55.

Информация по рейсам 469/470 (Хабаровск — Богородское) будет известна 22 апреля к 09:10.

Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и готова ответить на вопросы пассажиров в чате поддержки и комментариях в рабочее время.