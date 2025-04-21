Аэропорт Нелькана временно закрыт из-за размокания ВПП

Аэропорт Нелькана с 08:00 до 17:00 в понедельник, 21 апреля, закрыт для приема и отправления воздушных судов из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы. В связи с этим произошли изменения в расписании рейсов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.