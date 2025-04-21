Сельхозярмарку на «Химфармзаводе» в Хабаровске временно сделали бесплатной

­— Предприниматели, по погодным условиям, решили приступить к торговле попозже. В настоящее время дачники ещё не спешат открывать сезон, а значит спрос на продукцию пока небольшой. Накануне прошла жеребьёвка и места на торговлю в льготный период были распределены. При этом заявочный сезон продолжается, — рассказал начальник управления инвестиционного развития городской администрации Руслан Горлов.