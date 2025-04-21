Сельхозярмарку на «Химфармзаводе» в Хабаровске временно сделали бесплатной

Администрация Хабаровска до 10 мая 2025 года сделала бесплатными все торговые места на сельхозярмарке в районе остановки общественного транспорта «Химфармзавод». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», льготный период будет действовать для тех, кто ранее подавал заявку на размещение и планирует вести свою деятельность больше 20 дней.
— Предприниматели, по погодным условиям, решили приступить к торговле попозже. В настоящее время дачники ещё не спешат открывать сезон, а значит спрос на продукцию пока небольшой. Накануне прошла жеребьёвка и места на торговлю в льготный период были распределены. При этом заявочный сезон продолжается, — рассказал начальник управления инвестиционного развития городской администрации Руслан Горлов.
По информации пресс-службы мэрии Хабаровска, в этом году сельхозярмаркой в районе остановки «Химфармзавод» заведует «Дирекция по развитию территорий». На сегодняшний день уже смонтированы крытые торговые ряды, организована площадка для твёрдых отходов, выставлена охрана и доставлены санитарные кабины.
— Мы планомерно двигаемся к конечному формированию ярмарки. Всё уже практически готово. Большинство торговых рядов уже смонтировано, завершаются незначительные строительные работы, — отметил директор МБУ «Дирекция по развитию территорий» Вадим Поступаев.
Напомним, что всего площадка сельскохозяйственной ярмарки располагает 80 торговыми местами, 20 из которых на безвозмездной основе предоставляются пенсионерам и членам семей участников специальной военной операции. Заявки на участие в ярмарке будут приниматься на протяжении всего сезона.