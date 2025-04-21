Условия размещения денег на уже открытых вкладах собираются изменить

Новый подход начнет действовать через 90 дней после принятия закона, проект которого будет внесен в Госдуму до 1 мая и рассмотрен к 1 июня. Вкладчиков, использующих сберегательные сертификаты, не так много — такие депозиты открыты всего в девяти банках, где накоплено 4 млрд рублей, что составляет лишь 0,01% от общего объема застрахованных средств.