Условия размещения денег на уже открытых вкладах собираются изменить

Данное нововведение коснется рублевых вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленных на срок более трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет РБК, основная цель инициативы — привлечь средства в банки на длительный срок. Вкладчикам не потребуется предпринимать никаких действий для изменения условий. Идея удвоения страхового возмещения была предложена Центральным банком в феврале 2024 года и была озвучена в послании Президента РФ Федеральному Собранию.
Изначально планировалось увеличить страховку по долгосрочным вкладам (от трех лет) до 2 млн рублей, а по безотзывным сберегательным сертификатам на срок от одного до трех лет — до 2,8 млн рублей. Однако в итоге инициатива была скорректирована.
Компенсации вкладчикам будут предоставляться в случае отзыва лицензии у банка и распространяются на все открытые вклады и выплаты по депозитам, подтвержденным безотзывными сберегательными сертификатами с трехлетним сроком действия.
Новый подход начнет действовать через 90 дней после принятия закона, проект которого будет внесен в Госдуму до 1 мая и рассмотрен к 1 июня. Вкладчиков, использующих сберегательные сертификаты, не так много — такие депозиты открыты всего в девяти банках, где накоплено 4 млрд рублей, что составляет лишь 0,01% от общего объема застрахованных средств.
В банковском секторе новшество воспринимается довольно осторожно. В Центральном банке не ожидают резкого роста доли долгосрочных вкладов и не планируют пересматривать ставки отчислений в фонд страхования вкладов. Аналогичную позицию занимает АСВ. Однако аналитики высказываются более категорично.
«Эти изменения имеют смысл, только если цель заключается в расширении линейки продуктов с повышенной суммой страхования для дальнейшего масштабирования. Сберегательные сертификаты как инструмент привлечения долгосрочных сбережений могут оказаться неэффективными», — считает профессор Президентской академии Алексей Войлуков.
По его словам, этот инструмент не имеет принципиальных преимуществ перед обычными вкладами. Гарантия безотзывности актуальна только при устойчиво низкой инфляции и фиксированных ставках. В текущих условиях трехлетний горизонт планирования избыточен как для частных лиц, так и для банков.
«На данный момент процентные ставки по более длительным срокам значительно ниже, чем по краткосрочным и среднесрочным депозитам из-за управления маржой банками в условиях высоких процентных ставок. Поэтому даже немного более высокая ставка по трехлетним сберегательным сертификатам может уступать ставке по вкладам на 4−6 месяцев», — отметила директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Юлия Якупова.