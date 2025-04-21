«Луна стала кровавой»: Открытие NASA установило точный день распятия Христа

Первоначально расчёты NASA были опубликованы в 1990-х годах. Однако в 2020-х они вновь стали предметом широкой дискуссии в социальных сетях. Повышенный интерес к теме совпал с датами религиозных мероприятий, приуроченных к событиям Страстной пятницы. В агентстве уточнили, что из всех возможных дат, упоминавшихся в научной и богословской литературе, только 3 апреля 33 года н. э. соответствует одновременно пятнице и наблюдаемому в регионе затмению.