«Луна стала кровавой»: Открытие NASA установило точный день распятия Христа

Согласно расчётам американского космического агентства, затмение началось вскоре после захода Солнца и было заметно в окрестностях Иерусалима. Луна, находившаяся низко над горизонтом, могла казаться красной, что соответствует описанию в древних источниках, где упоминается, что Луна «стала кровавой».
Специалисты использовали ретроспективные астрономические модели, позволяющие точно определять взаимное расположение Земли, Луны и Солнца на различные исторические даты. Эти методы применяются при составлении долгосрочных календарей и проверке временных указаний в письменных источниках.
Первоначально расчёты NASA были опубликованы в 1990-х годах. Однако в 2020-х они вновь стали предметом широкой дискуссии в социальных сетях. Повышенный интерес к теме совпал с датами религиозных мероприятий, приуроченных к событиям Страстной пятницы. В агентстве уточнили, что из всех возможных дат, упоминавшихся в научной и богословской литературе, только 3 апреля 33 года н. э. соответствует одновременно пятнице и наблюдаемому в регионе затмению.
Некоторые пользователи в соцсети X усомнились в действительности озвученных выводов и заявили, что не существует лунного или солнечного затмения, которое длилось бы 3 часа. Самое продолжительное из известных — чуть более 7 минут. «Эксперт» сослался на Евангелие от Матфея: «И от шестого часа до девятого часа сделалась тьма по всей земле».
«Распятие Иисуса длилось с полудня до 3 часов дня. Это не совпадение, что Его распятие началось в утреннюю жертву (9 утра) и закончилось в вечернюю жертву (3 часа дня)», — заявил он.
А ранее итальянские археологи нашли под храмом Гроба Господня в Иерусалиме признаки древнего сада, в котором более двух тысяч лет назад росли виноград и оливы. Согласно Священному Писанию, на это месте был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос.