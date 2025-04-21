Минздрав РФ отозвал регистрацию двух препаратов для лечения рака из США

Согласно информации, представленной в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС), аннулирована регистрация капсул «Ревлимид» с дозировкой от 2,5 мг до 25 мг, а также капсул «Имновид» в дозировках 1 мг, 3 мг и 4 мг. В настоящее время в ГРЛС отсутствуют другие варианты этих препаратов.