Мэр Новосибирска Кудрявцев сообщил об ограничениях для электросамокатов

В связи с этим введены ограничения их скорости движения в различных частях города: до 20 км/ч на выделенных полосах, 15 км/ч и 10 км/ч — на дорогах без специальной инфраструктуры, а в жилых зонах скорость будет ограничена до 5 км/ч.