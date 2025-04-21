Мэр Новосибирска Кудрявцев сообщил об ограничениях для электросамокатов

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о введении новых ограничений в городе, касающихся электросамокатов. По его словам, работа по регулированию средств индивидуальной мобильности велась в течение года, и теперь утверждён регламент для их безопасного применения.
«В прошлом году в Новосибирске зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, в которых пострадали восемьдесят человек», — цитирует Кудрявцева Сиб.фм.
В связи с этим введены ограничения их скорости движения в различных частях города: до 20 км/ч на выделенных полосах, 15 км/ч и 10 км/ч — на дорогах без специальной инфраструктуры, а в жилых зонах скорость будет ограничена до 5 км/ч.
Кроме того, мэр подчеркнул, что в некоторых местах, например, у Монумента Славы, передвижение на электросамокатах будет полностью запрещено. Для предотвращения хаотичного размещения СИМ в общественных местах в ближайшее время планируется создать специализированные парковочные зоны.
Напомним, что в Новосибирске будет запрещено движение СИМ в местах проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы.