Еще одна подпорная стена обрушилась во Владивостоке

Напомним, с наступлением весны обрушилась подпорная стена на улице Кирова. После этого жители Владивостока всерьез обеспокоились состоянием других подпорок. Читатели начали отправлять в редакцию жалобы на состояние многих подпорных стен города, подчеркивая их критическое состояние и опасность для жизни и здоровья. Корр. ИА PrimaMedia решили сделать объезд по жалобам и посмотреть, что там на самом деле. В список опасных адресов попали подъем от кольца Третьей Рабочей к Котельникова, Магнитогорская, 16, Нейбута, 67 и другие.