Еще одна подпорная стена обрушилась во Владивостоке

Очередная подпорная стена обрушилась во Владивостоке. Рядом находится детский сад. В момент происшествия возле стены никого не было, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) «Дерзкий Владивосток».
Инцидент произошел на улице Лесная, 153 д. На этом участке расположено детское дошкольное учреждение — школа-садик «21 век». Пострадавших от обрушения нет.
В МЦУ Владивостока сообщили, что направили информацию в управление городской среды и управление содержания жилищного фонда. Организации проведут проверку и примут меры.
Напомним, с наступлением весны обрушилась подпорная стена на улице Кирова. После этого жители Владивостока всерьез обеспокоились состоянием других подпорок. Читатели начали отправлять в редакцию жалобы на состояние многих подпорных стен города, подчеркивая их критическое состояние и опасность для жизни и здоровья. Корр. ИА PrimaMedia решили сделать объезд по жалобам и посмотреть, что там на самом деле. В список опасных адресов попали подъем от кольца Третьей Рабочей к Котельникова, Магнитогорская, 16, Нейбута, 67 и другие.