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Из Владивостока на полуостров Песчаный снова можно добраться по морю

Рейсы будут курсировать по утрам и вечерам в будни и выходные.

Источник: PrimaMedia.ru

С понедельника, 21 апреля, во Владивостоке открывается морское сообщение с полуостровом Песчаный. Перевозки пассажиров будет осуществлять теплоход «Пассат», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Рейсы туда и обратно будут выполняться пять раз в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Отправление из Владивостока запланировано на 08:30 и 18:00. Обратные рейсы с Песчаного — в 10:00 и 19:30.

Навигация для маломерных судов в Приморье открывается с 1 апреля.

В прошлом году навигация стартовала на неделю позже.