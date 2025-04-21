Из Владивостока на полуостров Песчаный снова можно добраться по морю

С понедельника, 21 апреля, во Владивостоке открывается морское сообщение с полуостровом Песчаный. Перевозки пассажиров будет осуществлять теплоход «Пассат», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Рейсы туда и обратно будут выполняться пять раз в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Отправление из Владивостока запланировано на 08:30 и 18:00. Обратные рейсы с Песчаного — в 10:00 и 19:30.
Навигация для маломерных судов в Приморье открывается с 1 апреля.
В прошлом году навигация стартовала на неделю позже.