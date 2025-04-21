Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае власти усилили контроль за развлечениями для детей

Нелегальные аттракционы ставят на учет или закрывают.

Источник: Аргументы и факты

В правительстве Хабаровского края обсудили подготовку аттракционов к летнему сезону, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Основной темой совещания стал контроль за безопасностью объектов развлечений.

Как отметил и. о. начальника главного управления госконтроля Валерий Яншин, в крае зарегистрировано 69 аттракционов, из них 19 поставлены на учет в прошлом году.

С 2024 года в регионе действует закон, усиливающий надзор: теперь, помимо регистрации, ведомство может проводить проверки и профилактику.

Основная проблема — нелегальная эксплуатация сезонных аттракционов, особенно батутов. В прошлом году выявлено пять таких объектов: три зарегистрировали, два закрыли.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин потребовал поддерживать предпринимателей, помогать с постановкой на учет и устранением нарушений.

— Наша задача — не мешать открытию, а помочь. Пусть станут легальными все пять аттракционов, чтобы лето было безопасным для наших детей, — заявил губернатор.

Кроме того, ведомству поручено взять под сопровождение 22 аттракциона с истекающим сроком техосвидетельствования.

В этом году планируется ввести еженедельный контроль за всеми аттракционами — это должно обеспечить безопасный отдых для жителей и гостей края.