В Хабаровском крае власти усилили контроль за развлечениями для детей

В правительстве Хабаровского края обсудили подготовку аттракционов к летнему сезону, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Основной темой совещания стал контроль за безопасностью объектов развлечений.
Как отметил и. о. начальника главного управления госконтроля Валерий Яншин, в крае зарегистрировано 69 аттракционов, из них 19 поставлены на учет в прошлом году.
С 2024 года в регионе действует закон, усиливающий надзор: теперь, помимо регистрации, ведомство может проводить проверки и профилактику.
Основная проблема — нелегальная эксплуатация сезонных аттракционов, особенно батутов. В прошлом году выявлено пять таких объектов: три зарегистрировали, два закрыли.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин потребовал поддерживать предпринимателей, помогать с постановкой на учет и устранением нарушений.
— Наша задача — не мешать открытию, а помочь. Пусть станут легальными все пять аттракционов, чтобы лето было безопасным для наших детей, — заявил губернатор.
Кроме того, ведомству поручено взять под сопровождение 22 аттракциона с истекающим сроком техосвидетельствования.
В этом году планируется ввести еженедельный контроль за всеми аттракционами — это должно обеспечить безопасный отдых для жителей и гостей края.