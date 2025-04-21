150 пешеходных переходов планируют сделать безопаснее в Приморье

Первый вице-губернатор уточнила, что на текущий год запланирована, в частности, установка комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, новые светофоры, освещение в восьми населенных пунктах, среди них — Кавалерово, Смоляниново, Рудный, а также шериф-балки — в основном они появятся на направлениях: Артем — Находка, Раздольное — Хасан, Осиновка — Рудная Пристань.