150 пешеходных переходов планируют сделать безопаснее в Приморье

Об этом сообщила первый вице-губернатор — председатель правительства края Вера Щербина.
Первый вице-губернатор уточнила, что на текущий год запланирована, в частности, установка комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, новые светофоры, освещение в восьми населенных пунктах, среди них — Кавалерово, Смоляниново, Рудный, а также шериф-балки — в основном они появятся на направлениях: Артем — Находка, Раздольное — Хасан, Осиновка — Рудная Пристань.
Кроме того, планируется сделать почти 80 километров нового барьерного ограждения, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
«Эти меры призваны повысить внимание водителей на сложных участках дорог — перевалах и аварийно-опасных участках», — уточнила Вера Щербина.
Она добавила, что также составлен план, как сделать безопаснее почти 150 пешеходных переходов — их оборудуют освещением и светофорами, искусственной дорожной неровностью, дополнительными предупреждающими знаками.