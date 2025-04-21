Игорь Кобзев вручил сертификаты на приобретение или строительство жилья 11 молодым семьям

Мероприятие состоялось в региональном Доме молодежи в честь Всероссийского дня беременных. Губернатор Игорь Кобзев вручил свидетельства о праве на приобретение или строительство жилья по проекту «Молодым семьям — доступное жилье» 11 молодым семьям из Иркутска и Иркутского района.
Губернатор подчеркнул важность финансовой поддержки для молодых семей, так как жилье является основой стабильности и комфортных условий для воспитания детей. В 2025 году около 350 молодых семей, включая порядка 200 многодетных, улучшат свои жилищные условия. На эти цели выделено 573 млн рублей.
Игорь Кобзев также поздравил будущих родителей, пришедших на День беременных. В мероприятии приняли участие около 200 будущих мам и пап. День беременных отмечают дважды в год — в апреле и октябре.
Губернатор отметил, что новый формат Дня беременных вызвал большой интерес. Семья, дети, любовь и забота — ключевые ценности, которые важны для каждого человека. Рад видеть многодетные семьи и участие пап.
Ведущие специалисты в области акушерства и гинекологии подготовили образовательную программу для будущих мам. Лекции были посвящены подготовке к родам, партнерским родам, грудному вскармливанию, восстановлению после родов, женскому и ментальному здоровью.
Отдельной площадкой стало мероприятие для будущих отцов на тему «Роль отца в воспитании ребенка». Также работала ярмарка детских товаропроизводителей, проводились розыгрыши и мастер-классы.
Губернатор предложил проводить такие школы для молодых семей на системной основе ежемесячно. Министерству по молодежной политике нужно разработать перечень тем, включая кризисные ситуации, психологическую устойчивость, адаптацию к рождению детей и другие направления.
Министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова отметила, что беременность — это особый период, который может быть радостным и тревожным. Цель мероприятия — оказать поддержку будущим мамам.
Мероприятие организовано по федеральному проекту «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодёжь в рамках субсидии «Регион для молодых».