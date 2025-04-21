Игорь Кобзев вручил сертификаты на приобретение или строительство жилья 11 молодым семьям

Губернатор подчеркнул важность финансовой поддержки для молодых семей, так как жилье является основой стабильности и комфортных условий для воспитания детей. В 2025 году около 350 молодых семей, включая порядка 200 многодетных, улучшат свои жилищные условия. На эти цели выделено 573 млн рублей.