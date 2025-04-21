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В программу льготного автокредитования могут вернуть семьи с детьми

Соответствующее решение может быть принято до конца апреля.

Источник: Аргументы и факты

Семьи с детьми могут быть возвращены в программу льготного автокредитования в России. Об этом информирует издание «Коммерсант».

«Те категории, которые у нас были раньше — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, — во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль», — цитирует издание главу Минпромторга Антона Алиханова.

Сообщается, что предложение о возвращении льгот на приобретение автомобилей семьям с детьми внес АвтоВАЗ. Решение может быть принято до конца апреля.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил распространить семейную ипотеку под 6% на «вторичку», но только в тех населённых пунктах страны, где новое жилье почти не строят.