Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер замглавы аппарата акима Карагандинской области

На 58-м году жизни скоропостижно скончался заместитель руководителя аппарата акима Карагандинской области Айешов Бахтиар Габдуллович, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Источник: Соцсети

По информации акимата, Бахтиар Айешов родился в 1967 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова в 1990 году по специальности «юриспруденция», а в 2005 году — Казахстанско-Российский университет, получив степень бакалавра экономики.

Свою трудовую деятельность начал в 1994 году в частных структурах в качестве юриста. С 1997 года посвятил себя государственной службе, пройдя путь от главного специалиста до заместителя руководителя аппарата акима области. В разные годы занимал должности в органах исполнительной власти Карагандинской области и Караганды. С 18 июня 2020 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Карагандинской области, курируя вопросы государственной и правовой работы.

«Бахтиар Габдуллович был не только квалифицированным специалистом, но и человеком с безупречной репутацией, доброжелательным, внимательным к людям, заслужившим глубокое уважение коллег и руководства. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто знал и работал с ним. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — добавили в ведомстве.