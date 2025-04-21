Умер замглавы аппарата акима Карагандинской области

«Бахтиар Габдуллович был не только квалифицированным специалистом, но и человеком с безупречной репутацией, доброжелательным, внимательным к людям, заслужившим глубокое уважение коллег и руководства. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто знал и работал с ним. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — добавили в ведомстве.