Умер замглавы аппарата акима Карагандинской области

По информации акимата, Бахтиар Айешов родился в 1967 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова в 1990 году по специальности «юриспруденция», а в 2005 году — Казахстанско-Российский университет, получив степень бакалавра экономики.
Свою трудовую деятельность начал в 1994 году в частных структурах в качестве юриста. С 1997 года посвятил себя государственной службе, пройдя путь от главного специалиста до заместителя руководителя аппарата акима области. В разные годы занимал должности в органах исполнительной власти Карагандинской области и Караганды. С 18 июня 2020 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Карагандинской области, курируя вопросы государственной и правовой работы.
«Бахтиар Габдуллович был не только квалифицированным специалистом, но и человеком с безупречной репутацией, доброжелательным, внимательным к людям, заслужившим глубокое уважение коллег и руководства. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто знал и работал с ним. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — добавили в ведомстве.