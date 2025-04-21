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В Новосибирской области до середины июня запрещен нерестовый вылов рыбы

С 20 апреля ловить рыбу можно только на удочку

Источник: Freepik

В Новосибирской области с 20 апреля вступил в силу запрет на нерестовый вылов рыбы. Соответствующий приказ издало министерств природы региона.

Ограничения будут действовать до 15 июня. При этом на некоторых территориях срок будет варьироваться в зависимости от водоема.

Так, на Оби со всеми притоками и пойменными водоемами запрет установлен до 20 мая; на бессточных озерах с впадающими реками- с 25 апреля по 25 мая; на Оби от устья нижнего подходного канала Новосибирской ГЭС до деревни Малое Кривощеково — с 20 мая по 15 июня.

Ранее мы писали, что в Новосибирске была измененена схема движения автомобилей на площади инженера Будагова до 15 мая.

Вячеслав Зубарев.