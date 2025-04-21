В Новосибирской области до середины июня запрещен нерестовый вылов рыбы

В Новосибирской области с 20 апреля вступил в силу запрет на нерестовый вылов рыбы. Соответствующий приказ издало министерств природы региона.
Ограничения будут действовать до 15 июня. При этом на некоторых территориях срок будет варьироваться в зависимости от водоема.
Так, на Оби со всеми притоками и пойменными водоемами запрет установлен до 20 мая; на бессточных озерах с впадающими реками- с 25 апреля по 25 мая; на Оби от устья нижнего подходного канала Новосибирской ГЭС до деревни Малое Кривощеково — с 20 мая по 15 июня.
Ранее мы писали, что в Новосибирске была измененена схема движения автомобилей на площади инженера Будагова до 15 мая.
Вячеслав Зубарев.