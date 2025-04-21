В Новосибирской области до середины июня запрещен нерестовый вылов рыбы

Так, на Оби со всеми притоками и пойменными водоемами запрет установлен до 20 мая; на бессточных озерах с впадающими реками- с 25 апреля по 25 мая; на Оби от устья нижнего подходного канала Новосибирской ГЭС до деревни Малое Кривощеково — с 20 мая по 15 июня.