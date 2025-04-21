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Дерби во Франции прервали на 30 минут из-за брошенной в судью монеты

Ронское дерби в рамках 30-го тура французской Лиги 1 между футбольными клубами «Сент-Этьен» и «Лион» завершилось победой хозяев со счётом 2:1. При этом игра прерывалась на полчаса из-за болельщиков.

Источник: Life.ru

Встреча проходила на стадионе «Жоффруа Гишар». Дубль в составе «Сент-Этьена» оформил Лукас Стассин. Единственный мяч за «Лион» забил Таннер Тессманн.

Матч был прерван в концовке первого тайма из-за инцидента: монета, брошенная с трибун, попала в одного из лайнсменов. Арбитру оказали помощь, после чего команды ушли в подтрибунное помещение.

«Сент-Этьен» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Лион» располагается на шестой строчке с 51 очком.

Ронское дерби — одно из самых принципиальных противостояний во французском футболе. Оба клуба находятся в регионе Рона-Альпы недалеко от реки Рона, которая и является производной для названия этого противостояния.

18 апреля «Лион» проиграл «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы со счётом 4:5 в дополнительное время. По итогам двух встреч «МЮ» вышел в полуфинал, где сыграет с «Атлетиком».