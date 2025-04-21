Число ограничений на выезд должников из России выросло на три миллиона

В ведомстве также уточнили, что учет ведется не по количеству самих должников, а именно по количеству исполнительных производств. В службе объяснили, что в отношении одного человека может быть открыто сразу несколько производств, поэтому реальное число граждан, чье право на выезд ограничено, может быть меньше количества возбужденных дел.