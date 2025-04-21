Бешенство обнаружили у лошадей в селе Новосибирской области

В фермерском хозяйстве в селе Мамонова Маслянинского округа Новосибирской области ввели карантин по бешенству — опасное заболевание обнаружили у лошадей.
Губернатор Андрей Травников подписал постановление о проведении ограничительных мероприятий с 17 апреля по 15 июня 2025 года.
Очаг определён в животноводческом помещении. В указанный период запрещено лечить больных восприимчивых животных, заходить посторонним людям, вывозить/ввозить восприимчивых животных (кроме вакцинированных против бешенства), снимать шкуры с их трупов.
В самом селе нельзя проводить ярмарки и выставки с восприимчивыми животными, а также вывозить их (кроме убоя) и отлавливать диких восприимчивых животных.
Будет работать чрезвычайно противоэпизоотическая комиссия. Контроль за исполнением постановления возложен на министра сельского хозяйства Андрея Шиндело.