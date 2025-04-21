«Паски» в руках, страх в глазах: Украинцы сбежали от облавы ТЦК и попали на видео

Ранее в Минобороны Украины заявили, что они стараются избегать насильственной мобилизации граждан, однако человеческого ресурса на фронте катастрофически не хватает. Сейчас идёт ставка на молодых людей возрастом от 18 до 24 лет, которые заключили контракт с МО.