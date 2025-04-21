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«Паски» в руках, страх в глазах: Украинцы сбежали от облавы ТЦК и попали на видео

В одном из храмов на Украине произошёл неожиданный инцидент. Великие мужи Незалежной на церемонии освящения «пасок», заметив представителей ТЦК, в панике развернулись и убежали вместе с куличами.

Источник: Life.ru

Бегущие мужчины с «пасками». Видео © Telegram / МИГ России.

Ситуация вызвана опасениями из-за мобилизации, которая продолжается в стране, что заставляет граждан избегать любых возможных поводов для привлечения к службе в Вооружённых силах Украины.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что они стараются избегать насильственной мобилизации граждан, однако человеческого ресурса на фронте катастрофически не хватает. Сейчас идёт ставка на молодых людей возрастом от 18 до 24 лет, которые заключили контракт с МО.