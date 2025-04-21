«Паски» в руках, страх в глазах: Украинцы сбежали от облавы ТЦК и попали на видео

Бегущие мужчины с «пасками». Видео © Telegram / МИГ России.
Ситуация вызвана опасениями из-за мобилизации, которая продолжается в стране, что заставляет граждан избегать любых возможных поводов для привлечения к службе в Вооружённых силах Украины.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что они стараются избегать насильственной мобилизации граждан, однако человеческого ресурса на фронте катастрофически не хватает. Сейчас идёт ставка на молодых людей возрастом от 18 до 24 лет, которые заключили контракт с МО.