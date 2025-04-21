Стало известно, кто обязан подать налоговую декларацию до конца апреля

Некоторые россияне должны подать декларацию в ФНС до 30 апреля.
Ряд граждан, получивших доходы в 2024 году, обязаны до 30 апреля 2025 года подать налоговую декларацию в Федеральную налоговую службу по месту своей регистрации. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Подать декларацию обязаны те граждане РФ, которые получили доход от продажи имущества, получения подарков, выигрышей, оказания услуг по договорам гражданско-правового характера или получения доходов из-за рубежа. Об этом рассказал Иван Соловьев агентству «Прайм». Отчет о доходах также обязаны предоставить нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и частные предприниматели. Также он отметил, что некоторые граждане должны заплатить налог по уведомлению ФНС: это касается выигрышей в казино и залах игровых автоматов, процентов по вкладам, доходов, облагаемых по прогрессивной ставке НДФЛ и других случаев, когда налог не удерживается работодателем.
Декларацию можно подать онлайн через сервис ФНС или программу «Декларация 2024», а также лично в бумажном виде. Для граждан, представляющих декларацию исключительно ради получения налоговых вычетов по НДФЛ, срок подачи не ограничен 30 апреля. При этом исчисленный по декларации налог необходимо уплатить не позднее 15 июля 2025 года..