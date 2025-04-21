Стало известно, кто обязан подать налоговую декларацию до конца апреля

Подать декларацию обязаны те граждане РФ, которые получили доход от продажи имущества, получения подарков, выигрышей, оказания услуг по договорам гражданско-правового характера или получения доходов из-за рубежа. Об этом рассказал Иван Соловьев агентству «Прайм». Отчет о доходах также обязаны предоставить нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и частные предприниматели. Также он отметил, что некоторые граждане должны заплатить налог по уведомлению ФНС: это касается выигрышей в казино и залах игровых автоматов, процентов по вкладам, доходов, облагаемых по прогрессивной ставке НДФЛ и других случаев, когда налог не удерживается работодателем.